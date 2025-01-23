فينيسيوس يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد بهدفيه في شباك سالزبورج

حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، رقمًا مميزًا، بعد هدفيه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد حقق فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه ريد بول سالزبورج 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس الهدفين الرابع والخامس للفريق الملكي في الدقيقتين 55 و77 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن فينيسيوس وصل إلى الهدف رقم 101 مع ريال مدريد في جميع المسابقات، ليصبح ثاني لاعب برازيلي يصل إلى 100 هدف أو أكثر مع الفريق الملكي بعد الظاهرة رونالدو نازاريو صاحب الـ104 هدفًا.

وبفوزه في مباراة الأمس، رفع ريال مدريد رصيده للنقطة في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد ريد بول سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الرابع والثلاثين.

ويشهد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا تأهل 24 ناديًا للدور المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى لدور الـ16 مباشرة، فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع لـ24 بنظام خروج المغلوب ليتأهل 8 أندية أخرى لدور الـ16.