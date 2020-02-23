وزير التنمية الألماني: السودان بحاجة لمساعدات دولية على الفور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب وزير التنمية الألماني جرد مولر عن اعتقاده بأن السودان بحاجة لمساعدات دولية على الفور، في طريقه نحو الديمقراطية.

وقال مولر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل جولة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الأفريقية، التي تشمل السودان: "يجب ألا يتم تضييع أي وقت".

وأكد الوزير الاتحادي: "نحن مستعدون، سنبدأ على الفور"، وأشار إلى برنامج "80 مليون يورو" من ألمانيا، وأوضح أن النقاط المحورية للبرنامج هي ضخ استثمارات في التدريب والزراعة والطاقة وكذلك دعم الشباب والنساء.

يذكر أن البرلمان الألماني "بوندستاج" قرر في أسبوع جلساته الأخير استئناف المساعدة التنموية الثنائية.

وبدأ الرئيس الألماني جولة أفريقية اليوم الأحد والتي تستمر خمسة أيام، حيث سيزور كينيا، ثم السودان يوم الخميس القادم.

وكان وزير التنمية الألماني زار السودان مطلع فبراير الجاري. كما أجرى بعدها بوقت قصير رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مباحثات سياسية في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وسوف يلتقي شتاينماير وحمدوك في الخرطوم خلال زيارة الرئيس الألماني.