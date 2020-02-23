الكرملين: بوتين يؤيد عقد قمة رباعية حول سوريا

قال دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم "الكرملين"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد عقد القمة الرباعية حول سوريا بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا.

وأضاف بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأحد - أن المباحثات بشأن تاريخ عقد هذه القمة الرباعية حول سوريا مستمرة، وستُعقد بعد تنسيق جدول أعمال الرؤساء الأربعة.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا دعت روسيا لعقد هذه القمة، لبحث الوضع في مدينة إدلب السورية، وذلك بعد تفاقم الوضع هناك بين القوات الحكومية السورية والقوات التركية وأتباعها من الجماعات المسلحة.

يُذكر أن موسكو اتهمت أنقرة بأنها لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق (سوتشي) لعام 2018، وأهمها فصل الإرهابيين عن المعارضة المسلحة المعتدلة في إدلب، ونتيجة لتوتر العلاقات بين روسيا وتركيا في الفترة الأخيرة، اتهم المسؤولون الروس أنقرة أيضا بدعم الإرهابيين في إدلب، وأكدوا ضرورة القضاء على الإرهاب بالكامل في سوريا.