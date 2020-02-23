عائدات شركات الأثاث في ألمانيا تتراجع إلى نحو 18 مليار يورو في 2019

سجلت عائدات قطاع شركات الأثاث في ألمانيا في العام الماضي تراجعا بنسبة 5ر0% لتصل إلى نحو 9ر17 مليار يورو.

وقد أوضح اتحاد شركات صناعة الأثاث في ألمانيا (في دي إم) اليوم الأحد أن رواج مبيعات المطابخ وتحسن حالة الصادرات حمت القطاع من تسجيل تراجعا أكبر في العائدات.

وعلق يان كورت، الرئيس التنفيذي للاتحاد على هذه النتائج بقوله:" الأعمال في الخارج سارت أفضل من الداخل، والنصف الثاني من العام كان أفضل من النصف الأول ومبيعات المطابخ والمكاتب أفضل من الأثاث المنزلي".

وقد تراجعت عائدات المبيعات الداخلية بنسبة 1ر1% إلى نحو 12 مليار يورو، فيما ارتفعت عائدات الصادرات بنسبة 6ر0% إلى نحو 9ر5 مليار يورو.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 84 ألف و400 شخص.

وراجت مبيعات المطابخ على نحو خاص في العام الماضي، وارتفعت قيمة مبيعاتها بنسبة 8ر2% إلى نحو 5 مليار يورو، في المقابل تراجع الطلب على الأرائك والخزانات، كما تراجعت مبيعات الأثاث المنزلي التقليدي بنسبة 9ر2% إلى 8ر7 مليار يورو.

ويتوقع الاتحاد أن تنمو عائدات القطاع بصورة طفيفة في العام الحالي، لكن كورت أشار إلى أن هذا يعتمد على تأثيرات فيروس كورونا على " مسار الإنتاج والطلب العالمي على الأثاث".