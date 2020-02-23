المناطق الحدودية السويسرية والنمساوية تتخذ إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا

تتخذ المناطق الجنوبية في سويسرا والنمسا خطوات لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد عبر حدودها مع إيطاليا.

وأعلن كانتون تيسينو السويسري اليوم أن جميع المستشفيات سوف تعزل وتفحص جميع المرضي الذين لديهم أعراض الفيروس، حتى إذا كان لم يكن لهم صلة بالصين أو أي مرضي آخرين.

ويشار إلى أن تيسينو يقع بالقرب من منطقة لومباردي الإيطالية التي سجلت حالات إصابة بالفيروس. ولفت إلى أن نحو 68 ألف شخص يأتون من إيطاليا إلى تيسينو من أجل العمل يوميا.

وطالب بيتر كاسير حاكم ولاية كيرنتن النمساوية المواطنين بتجنب السفر إلى المناطق الإيطالية التي سجلت حالات إصابات بالفيروس في الوقت الحالي.