الخارجية الكورية الجنوبية: إغلاق دول عديدة لحدودها أمام القادمين من البلاد بسبب انتشار كورونا



أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن عدد الدول التي بدأت في منع دخول القادمين من كوريا الجنوبية إليها يزداد بجانب الدول التي توصي بتجنب السفر إلى البلاد، وسط انتشار فيروس كورونا الجديد في الكثير من المناطق داخل كوريا، وعلى رأسها مدينة "دايجو" وإقليم كيسونج سانج الشمالي.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن عدد الدول التي منعت دخول القادمين من كوريا الجنوبية أو شددت إجراءات دخولهم بلغ 12 دولة حتى الآن.

فمن جانبها، منعت البحرين يوم الجمعة الماضية دخول الأجانب الذين زاروا الدول المتأثرة بفيروس كورونا الجديد بما فيها كوريا الجنوبية خلال الـ14 يوما السابقة لتاريخ وصولهم إلى البحرين، كما تقوم سلطنة عمان بتطبيق الحجر الصحي الذاتي أو المؤسسي لمدة 14 يوما على كل المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية والصين وإيران وسنغافورة.

من جهة أخرى، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أمس مستوى تحذير السفر إلى كوريا الجنوبية إلى المستوى الثاني.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن المستوى الثاني يعنى نصح الأمريكيين بـ"توخي المزيد من الحذر" عند اتخاذ قرار السفر إلى كوريا الجنوبية، وليس له أي تأثير على دخول المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى الولايات المتحدة.

وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإبلاغ حكومات الدول الأخرى بدقة بآخر تطورات فيروس كورونا في البلاد وجهود تبذلها كوريا الجنوبية للحجر الصحي بهدف منع فرض الدول الأخرى قيودا على دخول القادمين من كوريا الجنوبية أو توخي الحذر عند السفر إليها.