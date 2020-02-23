مقتل 8 أتراك وإصابة العشرات جراء زلزال على الحدود مع إيران

لقى 8 أتراك مصرعهم وأصيب العشرات جراء زلزال وقع بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود التركية الإيرانية، تسبب بأضرار فى القرى المجاورة.

وأكد وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، مصرع 8 أتراك بينهم 3 أطفال فى ولاية «وان» شرقى البلاد، عقب زلزال إيران.

وأضاف صويلو، فى مؤتمر صحفى بولاية إلازيغ (شرقا)، أن 5 مواطنين آخرين أصيبوا جرى نقلهم إلى المستشفى، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، فى بيان، أن الزلزال أدى إلى إصابة 21 شخصا فى ولاية «وان».

بدوره، قال مدير الطوارئ فى محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمالى غربى إيران، مكان وقوع الزلزال، إن 43 قرية تضررت جراء الزلزال الذى ضرب المحافظة، ونسبة الأضرار ما بين 10 إلى 100 بالمائة، ولم يسجل مقتل أى شخص جراء الزلزال لكن هناك تقارير عن إصابات.

وأكدت منظمة الطوارئ الإيرانية، إصابة 36 وإلحاق أضرار بالغة بـ25 قرية جراء الزلزال الذى ضرب شمال غرب إيران.

يذكر أن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر وقع صباح، اليوم، فى شمال غربى إيران، وكان على عمق 6 كم، فى المنطقة االقريبة من الحدود مع تركيا.

وإيران وتركيا، اللتان تقعان على خطوط صدع رئيسية، من الدول الأكثر عرضة للزلازل فى العالم. وأودى زلزال الشهر الماضى فى شرق تركيا بحياة أكثر من 40 شخصا، فيما ألحق زلزال آخر فى إيران أضرارا بمنازل دون أن يسبب أى وفيات.