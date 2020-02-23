دول الساحل الإفريقي تحذر من خطر تمدد الإرهاب

حذرت دول الساحل الإفريقي اليوم الأحد من خطر تمدد الإرهاب وسرعة انتشاره وتصاعد وتيرته خاصة في السنة الماضية حيث ارتفعت حصيلة العمليات والضحايا.

وقال الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل (G5) ممان سامبو سيديكو، في خطاب ألقاه اليوم خلال افتتاح اجتماع مجلس وزراء المنظمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن العام الماضي شهد تصاعدا في أعمال العنف في منطقة الساحل خاصة في المثلث الحدودي الرابط بين مالي والنيجر وبوركينافاسو مما أثر أمنيا وبشكل كبير على السكان وعلى أجهزة الدول ومؤسساتها" .

وأضاف سيديكو: "على الرغم من السياق الصعب فقد سعت الرئاسة البوركينية للمنظمة إلى تحقيق نتائج ايجابية لكن الطريق لا يزال طويلا وشاقا والجهود المطلوب بذلها والتحديات كبيرة ومتعددة " .

وتحتضن نواكشوط بعد غد الثلاثاء القمة السادسة لدول مجموعة الساحل التي تهدف إلى تحقيق التنمية ورفع تحدي الأمن والمتمثل في نشاط الجماعات الارهابية مثل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب وتنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الساحل وجماعة نصرة الاسلام والمسلمين.

وقتل المئات من العسكريين والمدنيين عام 2019 في بوركينا فاسو والنيجر ومالي وتشاد إثر عمليات ارهابية قامت بها هذه الجماعات وشاركت فيها جماعة بوكو حرام.