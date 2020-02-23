صنداي تليجراف: مساعدو جونسون يخططون لكسر سيطرة النقابات العمالية

كشفت صحيفة (صنداي تليجراف) البريطانية، الأحد، أن مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يرسمون حاليا خططا مصممة للتخلص من سيطرة النقابات العمالية.

ولفتت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن داوننج ستريت (مقر رئاسة الوزراء البريطانية) يفحص حاليا مقترحات لتعزيز حقوق الأعضاء غير النقابيين في مكان العمل كجزء من محاولة للحد من اعتماد العمال على النقابات من أجل الحماية الحيوية.

وقالت (صنداي تليجراف) : إن المقترحات تشمل حزمة تشريعات لضمان حقوق الموظفين في أن يصاحبهم التظلمات واجتماعات التأديب من قبل محام خارجي أو ممثل هيئة غير النقابة .. مشيرة إلى أن القانون الحالي يشترط على أرباب العمل فقط بما في ذلك المدارس السماح للموظفين بالانضمام إلى ممثل نقابي أو زميل.

تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع تنظيم موظفي 74 جامعة في جميع أنحاء البلاد إضرابًا لمدة 5 أسابيع احتجاجا على ظروف العمل الأكاديمي وخلاف العاملين مع إدارات الجامعات حول الرواتب التقاعدية وجاء ذلك بدعوة من اتحاد الجامعات والكليات النقابي (يو سي يو) الذي يضم في عضويته العاملين في قطاع التعليم العالي.