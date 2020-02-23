تأجيل العام الدراسي الجديد في كوريا الجنوبية بسبب كورونا

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنها ستؤجل العام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ الشهر المقبل، في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا الجديد، بعد أن ارتفع عدد المرضى إلى أكثر من 600 ،طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وقال وزير التعليم الكوري الجنوبي، يون ايون-هاي في مؤتمر صحفي حكومي "لمنع انتشار العدوى ولسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ستؤجل وزارة التعليم اليوم الأول من العام الدراسي 2020 في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والعليا في مختلف أنحاء البلاد لأسبوع".

وبموجب الإجراء، سيبدأ العام الدراسي الجديد في التاسع من مارس.

وذكر وزير التعليم أن الوزارة ستراقب عن كثب التفشي المستمر لاتخاذ إجراءات إضافية، عند الضرورة وتعديل التقويم المدرسي بمرونة.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل بدء الفصل الدراسي في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أنها قررت رفع مستوى التحذير من فيروس كورونا المتحور الجديد " للدرجة القصوى" وذلك بعد تأكيد تسجيل أكثر من مئة حالة إصابة جديدة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان إن الأيام القليلة المقبلة سوف تكون مهمة للغاية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الرئيس القول إن الحكومة سوف تعزز من نظام الاستجابة من خلال رفع مستوى التحذير لأعلى مستوى.

وأضاف أن على السلطات المحلية اتخاذ إجراءات" غير مسبوقة وقوية" لاحتواء الفيروس.

وذكر المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية أعلنت عن تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 602 حالة وحصيلة القتلى إلى خمسة.