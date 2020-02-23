أوروبا تدعو إسرائيل للتخلى عن بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى خان يونس.. وفصائل فلسطينية تندد بالتنكيل بجثته

دعا الاتحاد الأوروبى، إسرائيل إلى إعادة النظر فى خطط بناء مستوطنات جديدة فى الأراضى الفلسطينية، والتى تعتبر، بحسب الاتحاد الأوروبى، «ضارة بالتسوية فى الشرق الأوسط».

وقال الممثل الأوروبى الأعلى للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، أمس السبت، فى بيان: «مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وأضاف بوريل أن «الاتحاد الأوروبى لن يعترف بأى تغييرات تطرأ على حدود القدس قبل عام 1967، ونحث إسرائيل على مراجعة قرارها».

وحذر بوريل من أن هذه التوسعات الاستيطانية «ستقطع التواصل الجغرافى بين القدس وبيت لحم وستعزل الفلسطينيين الذين يعيشون فى هذه المناطق». كما أكد أن هذه الخطط «تتنافى مع القانون الدولى».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أعلن يوم الخميس، أن إسرائيل تعتزم بناء 2200 وحدة سكنية جديدة فى المستوطنة المقامة فى جبل أبو غنيم فى القدس الشرقية المحتلة، وبناء 4000 وحدة سكنية جديدة فى المستوطنة المسماة جيفعات همتوس.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد فلسطينى وإصابة 3 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى شرق مدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وتقدمت جرافة عسكرية إسرائيلية خارج الشريط الحدودى، باتجاه جثمان الشهيد؛ حيث كان عدد من الشبان يحاولون انتشاله، بالرغم من إطلاق النار الكثيف باتجاههم وإصابة 2 منهم.

وأظهرت مقاطع فيديو لشبان تواجدوا فى مكان الحادث، آلية عسكرية إسرائيلية تحتجز جثة الشهيد بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقا ثم سحبته خلف السياج الحدودى لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين.

فى المقابل، زعم جيش الاحتلال بأن قوة عسكرية إسرائيلية رصدت شابين اقتربا من السياج الأمنى أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة، فأطلقت النار نحوهما وأصابتهما بشكل مباشر.

من جهتها، نددت فصائل فلسطينية، بـ«تنكيل» جيش الاحتلال الإسرائيلى بجثة فلسطينى بعد قتله قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

واستنكرت حركة «فتح»، فى بيان صحفى، «الحادث الإجرامى الذى أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى بانتشال جثمان أحد الشهداء بالجرافة».

وقالت الحركة، فى بيان للناطق باسمها حسين حمايل: إن «هذا السلوك الإجرامى يعد جريمة حرب بشعة يجب الوقوف عليها من كل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولى».

بدوره، صرح الناطق باسم حركة «حماس» الفلسطينية فوزى برهوم بأن «تعمد قتل الاحتلال شابا أعزل على تخوم قطاع غزة والتنكيل بجثته جريمة بشعة تضاف إلى سجل جرائمه الأسود بحق الشعب الفلسطينى».

وحمل برهوم، إسرائيل المسئولية عن تداعيات الحادثة، معتبرا أن «هذه السياسة الفاشية التى يمارسها الاحتلال خطيرة جدا، وتجرؤ على الدم والإنسان الفلسطينى وإمعان فى جرائمه وإرهابه».

كما نددت حركة الجهاد الإسلامى بما وصفته بـ «الجريمة الوحشية»، محذرة من «تقديم أى مبررات لشن عدوان على قطاع غزة ونأخذ ذلك على محمل الجد»، بحسب وكالة الأنباء الأالمانية.