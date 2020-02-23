أعلنت مؤسسة الموانئ الكویتیة حظر دخول السفن القادمة من إیران بكل أنواعھا لموانئ الشعیبة والشویخ والدوحة، حتى إشعار آخر، بعد تسجیل حالات إصابة ووفیات بفیروس "كورونا" في إيران.

وقال المدیر العام للمؤسسة، الشیخ یوسف عبد الله صباح الناصر الصباح، في بیان صحفي الیوم الأحد: "إن ھذا القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازیة التي تتخذھا المؤسسة للحیلولة دون دخول فیروس كورونا المستجد إلى البلاد"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف المسؤول أن القرار یأتي أیضا انسجاما مع الخطة التي وضعتھا الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابیر اللازمة في مكافحة الفیروس.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 8 أشخاص، وتسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات إلى 43 حالة.