تخوض دانا ريفيس، ذات الـ5 سنوات، معركتها مع سرطان الدم الحاد الذي يلتهم جسدها، بينما يخوض والديها معركة أخرى لتوفير علاج الكيماوي لابنتهما، آملين في تحسين فرص نجاتها المحدودة، وسط أزمة أدوية سرطان تعم المكسيك.

وبحسب "فرانس 24"، فإن أزمة الأدوية جاءت كنتيجة مباشرة للسياسات الإصلاحية للرئيس المكسيكي أندريز لوبيز، الرامية لمحاربة الشركات الفاسدة، ولكن إغلاق تلك الشركات سبب أزمة حقيقية.

ففي أغسطس الماضي، أغلقت الحكومة المكسيكية 7 مصانع لعقار الميثاتراكسيد المكون الأساسي للعلاج الكيماوي المستخدم ضد مرض السرطان.

وبعدما عانت الطفلة من توقف كورسات علاجها لشهرين بعد واقعة إغلاق مصانع الكيماوي عادت أزمتها بشهر فبراير مع نقص حاد بأدوية السرطان.

فكر والدا الطفلة في نقلها من عيادة العلاج الصغيرة قرب مسكنها في شياباس جنوب المكسيك إلى مستشفى فدريكو جوميز لسرطان الأطفال بلعاصمة مكسكو سيتي، ولكن دون جدوى ولا تحسن بحالة الطفلة.

وبصوت متقطع، قال ريفو، والد الطفلة، إنهم خلال شهر يناير بأكمله لم تحصل الطفلة ذات الحالة المتدهورة على جلسة كيماوي واحدة، مضيفا أن ابنته ليست حالة فريدة إذ أن قرابة 500 طفل بمستشفى جوميز يعانون نفس المشكلة.

وتابع الأب أن العديد من الأسر الذين لديهم أطفال يعانون من نقص العلاج الكيماوي تواصلوا معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتلك العائلات موزعة عبر ولايات مكسيكية مختلفة مثل تيوانا شمالا ومن أكوسيكا جنوبا وبودلا بوسط البلاد ومريتا بالشرق وجواتيلاهارا بالغرب، إلى جانب ولايتي أكوبولكو وميناتيتلان.

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، هناك 7000 طفل مكسيكي مصاب بالسرطان.

ويقول أحد الأطباء، إن فرصة علاج الطفل المصاب بالسرطان وشفائه تساوى 57%، ولكن فقط إن توفر له الدواء بانتظام.

وأما عن الطفلة دانا، فيقول الفريق الطبي المتابع لحالتها إنهم بالكاد يستطيعون توفير علاجها لشهر قادم فقط.

وأما الأب كريسانتو فلوريس فالوقت يداهمه وابنته كريستال ذات الـ3 أعوام والتي جلبها للعاصمة مكسيكو سيتي لضمان رعاية طبية أفضل لها ما لم يحدث، إذ حرمت الطفلة من العلاج الكيماوي يناير الماضي، رغم أن الطفلة كانت بمرحلة حرجة من المرض.

ويحاول الأب الضغط علي الحكومة لتوفير دواء الفنكرستين لإيقاف انتشار الورم الذي وصل إلى إحدى عيني الطفلة وأصابها بالعمى.

وأما إسبرانسا سودو، فهي قلقة على ابنها هيرميز ذي الـ4 سنوات، والذي يتبقى له شهرين و3 جلسات حتى يتم شفاءه، ولكن أزمة الأدوية قد تغير كل شيء.

وسافر أليهاندرو باربوزا من ولاية جليسكو، التي تبعد 2000 كيلومتر عن العاصمة، لتوفير علاج لطفله، بينما يقول إن 3 مستشفيات حكومية بولايته تأثرت بالأزمة حتى أصبح الآباء يشترون الفنكرستين من الخارج بأسعار باهظة ارتفعت كثيرا بسبب الأزمة من 26 لـ118 دولارا.

ويقول إيمانويل جارسيا القادم من باجا كاليفورنيا المكسيكية، إن هناك 81 طفلا لديه بالولاية لا يستطيع آبائهم توفير علاج لهم.

وللضغط على الحكومة، قام أولياء أمور مرضى لسرطان من الأطفال، بمظاهرات أغلقت طريق المطار الدولي بالعاصمة، ليتدخل الرئيس لوبيز بإلقاء خطاب تحدث فيه عن الأزمة دون عرض حلول، مكتفيا بوعد أن الأدوية لن تنفد من البلاد.

وفي ولاية مريتا الجنوبية، انتظرت فلورا والدة الطفلة ريمي طويلا، بينما تقول إن الأطباء يعطون ابنتها العلاج ناقصا ما فيه ضرر على حالتها.

ويذكر أن 26 مليون طفل مكسيكي ليس لديهم أي برنامج تأمين صحي ليضمن العلاج لهم، ما عدا برنامج تأمين شامل تم العمل به منذ 2003 وألغى مطلع العام الجديد.

وتبقي أيام والعد التنازلي مستمر لدانا وعدة أطفال مثلها، إن كانت ستوافيهم المنية أم سيعيشوا أيام إضافية في صراع مع المرض وسط غياب للعلاج الطبي.