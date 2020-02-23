الرئيس الصيني: عدوى كورونا أكبر أزمة صحية في تاريخ البلاد

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن اعتقاده بأن عدوى فيروس كورونا المتحور تعد أكبر أزمة صحية في تاريخ بلاده.

ونقل التلفزيون الرسمي اليوم الأحد عن شي جين بينج قوله في لقاء عن مكافحة فيروس سارس-كو في-2، إن هذا الوباء هو " أكبر حالة طوارئ صحية عامة مقرونة بأسرع وأوسع قدر من انتشار العدوى وأصعب وقاية وسيطرة منذ تأسيس الصين الجديدة".

وأضاف شي:" هذه أزمة بالنسبة لنا واختبار كبير، والوضع الراهن للوباء قاتمة ومعقدة كما تمر الوقاية والسيطرة بمرحلة حرجة".

واعترف شي بوجود " أوجه قصور في رد الفعل على الوباء، وعلينا أن نلخص تجاربنا ونتعلم الدروس".

ورأى شي أن الوباء سيترك " آثارا كبيرة على الاقتصاد والمجتمع"، لكنه اعتبر هذا الأمر " مؤقتا ويمكن التحكم فيه" نظرا لأن التطور الاقتصادي للصين على المدى البعيد لم يطرأ عليه تغيير.