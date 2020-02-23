الرئيس الصيني: نعمل على تعديل السياسات لتحقيق أهداف هذا العام

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن السلطات سوف تعمل على تعديل السياسات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، وذلك مع تعزيز جهود احتواء فيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شي القول للمسؤولين في اجتماع عبر تقنية كونفرنس كول (مكالمة جماعية) إنه يجب إعادة الانتاج بصورة منظمة، مضيفا أنه يجب استعادة الانتاج بصورة شاملة في المناطق التي لا توجد خطورة كبيرة لتفشي الفيروس بها.

وأوضح شي أن الوباء مازال في مرحلة معقدة وقوية، مشيرا إلى أن جهود مكافحة الفيروس في مرحلة حرجة.

وكانت الصين قد أعلنت اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في انحاء الصين إلى 2442 شخصا بعد وفاة 97 حالة جديدة من المصابين بالفيروس يوم أمس.