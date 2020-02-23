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أستراليا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 22 حالة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 23 فبراير 2020 - 10:29 ص | آخر تحديث : الأحد 23 فبراير 2020 - 10:29 ص

أعلن مسئولو الصحة في استراليا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في البلاد إلى 22 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة جديدة كان قد تم إجلاؤها من على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية في اليابان مؤخرا.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية أن الحالة الجديدة هي لسيدة تبلغ من العمر 57 عاما من ولاية "كوينزلاند"، مشيرة إلى أن التحاليل والفحوصات التي أجريت لها أثبتت إصابتها بالفيروس.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" قد رست في ميناء "يوكوهاما" الياباني لأكثر من إسبوعين تحت الحجر الصحي الذي فرضته السلطات اليابانية على كل من كان على متنها من ركاب وأفراد الطاقم.

يُذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


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