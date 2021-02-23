لاسو يغازل نشطاء البيئة بالإكوادور لدعمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

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تعهد المصرفي المحافظ جييرمو لاسو خلال إطلاق حملته لخوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في الإكوادور اليوم الاثنين، بتوسيع منصته لتشمل أنصار البيئة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن لاسو يسعى إلى الحوار والتوافق مع المجموعات السياسية الأخرى في خضم محاولاته للفوز في انتخابات الإعادة ضد المرشح الآخر، الاقتصادي اليساري السابق أندريس أراوز.

ونقلت بلومبرج عن لاسو قوله إن خيار التفاوض يبقى مفتوحاً أمام الناشط البيئي ياكو بيريز من السكان الأصليين الذي حصل على المرتبة الثالثة والذي يزعم بحدوث تزوير في نتائج الانتخابات .

ولا يمكن تأجيل إعلان نتائج الجولة الأولى للانتخابات بعد مرور أسبوعين من انتهاء التصويت

وينبغي حل النزاع حول إعادة فرز الأصوات المحتملة مع الإذعان في الوقت نفسه للقانون الانتخابي

ومن المقرر إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 11 أبريل المقبل.