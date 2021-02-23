

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، ضرورة تعزيز قوة الدولة وفرض سلطة القانون.



وذكر مكتب المالكي، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن الأخير التقى، بمكتبه، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية.



وأكد المالكي ضرورة تعزيز قوة الدولة وفرض سلطة القانون وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، داعيًا الأجهزة الأمنية لحماية البعثات الدبلوماسية وفقًا للمواثيق والأعراف الدولية، والعمل على منع الاعتداءات عليها، كونها تضر بسمعة وعلاقات العراق مع دول العالم.



وطالب القوى السياسية بإعلان رفضها لمثل هذه الممارسات والوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية في حماية هيبة الدولة وأمن المواطنين، محذرًا من قيام جهات لا تريد الاستقرار للعراق بخلط الأوراق من خلال الاعتداء على البعثات الدولية والمطارات.