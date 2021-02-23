139 نظاما قضائيا يقرون آلية منظمة التعاون الاقتصادي المعدلة لمراجعة الأحكام الضريبية

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استمرار تسهيل مراجعة النظراء للأحكام الضريبية في أعقاب إقرار 139 نظام قضائي لآلية المنظمة المعدلة لمراجعة الأحكام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن 139 دولة تقريبا وافقت على الآلية والمنهج المستخدم في المراجعة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بما في ذلك تحديثات المهنج والشروط المرجعية.

يذكر أن مراجعة النظراء تقيم مدى تبادل المعلومات بين الدول بشأن الأحكام الضريبية كجزء من نظام يستهدف المساعدة في مكافحة الممارسات الضريبية الضارة.

وتجري دول العالم المراجعات منذ 2017 وتتبادل المعلومات بشأن أكثر من 20 ألف حكم ضريبي، بحسب ما ذكرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيان.