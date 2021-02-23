 رانيا يوسف تروج لمسلسل اللعبة 2: أنا السرعة والثبات والنعومة في الأداء - بوابة الشروق
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رانيا يوسف تروج لمسلسل اللعبة 2: أنا السرعة والثبات والنعومة في الأداء


نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 3:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 3:24 ص
روجت الفنامة رانيا يوسف لمسلسلها الجديد "اللعبة 2"، الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية.

ونشرت "يوسف" فيديو من أحد مشاهد المسلسل وعلقت قائلة: "أنا السرعة والثبات والنعومة في الأداء، نسرين مش سهلة، وما بتهزرش، وعارفة إمكانياتها في اللعبة"، متابعة: "مسلسل (اللعبة 2) يعرض من الأحد للخميس".

ومنذ أيام تم الإعلان عن الانتهاء من تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، وهو بطولة شيكو، وهشام ماجد، ومي كساب، ورانيا يوسف، وأحمد فوزي، وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، إخراج معتز التوني، وإنتاج أمير شوقي.


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