قافلة مساعدات روسية تحمل 50 طنا من مواد البناء تتوجه إلى كاراباخ

توجهت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء، إلى إقليم ناجورني كارباخ وعلى متنها 50 طنا من مواد البناء.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية - حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنها قامت بتشكيل قائمة من المواد الأولية اللازمة لإعادة اعمار المباني السكنية والبنية التحتية وذلك بناء على طلب السلطات المحلية في كارباخ، مشيرة إلى أن القافلة تتضمن 50 طنا من مواد البناء المختلفة.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن القافلة الإنسانية تتكون من ست شاحنات، موضحة أنه من المقرر أن تتوجه القافلة من يريفان إلى كاراباخ.