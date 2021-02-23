 المشتبه به في قتل الصحفية المالطية كاروانا جاليزيا يعترف بجريمته - بوابة الشروق
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المشتبه به في قتل الصحفية المالطية كاروانا جاليزيا يعترف بجريمته

فاليتا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 5:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 5:15 م

أقر فينس موسكات، وهو واحد من ثلاثة متهمين بقتل الصحفية الاستقصائية المالطية دافني كاروانا جاليزيا عام 2017، بارتكاب جريمته.

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