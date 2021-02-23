المشتبه به في قتل الصحفية المالطية كاروانا جاليزيا يعترف بجريمته

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بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
أرى ضرورة الذهاب ولكن مع إجراءات احترازيةسعيد بالقرار وسأستبدل الحضور بوسائل التعليم أون لاينغير مهتم
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أقر فينس موسكات، وهو واحد من ثلاثة متهمين بقتل الصحفية الاستقصائية المالطية دافني كاروانا جاليزيا عام 2017، بارتكاب جريمته.