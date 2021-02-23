الحكومة السويدية تقترح تمديد إجراءات دعم المؤسسات المتضررة من كورونا

قالت وزيرة المالية السويدية، ماجدالينا أندرسون، إن الحكومة السويدية اقترحت تمديد العديد من إجراءاتها الخاصة بتقديم دعم للمؤسسات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن أندرسون قولها في مؤتمر صحفي، إن الاقتراح يأتي في ظل زيادة احتمال حدوث موجة ثالثة من الوباء بصورة "كبيرة جدا"، ولأن الوضع في سوق العمل مازال "خطيرا".



وتتضمن الحزمة التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، مضاعفة مخصصات دعم إغلاق الشركات، من خلال دعمها بقيمة الرواتب، وذلك للحد من خطر شطب الوظائف.



وكانت الحكومة السويدية أعدت الأسبوع الماضي إجراءات جديدة تجعل من السهل إغلاق أجزاء من البلاد، في ظل المخاوف من تفشي الموجة الثالثة من الاصابات.



واشترطت السويد في الأونة الأخيرة على الوافدين القادمين إلى البلاد تقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا، يتم إجراؤه قبل 48 ساعة على الأقل من دخول البلاد.



واكتشفت السويد في وقت سابق العديد من حالات الإصابة بالسلالتين المتحورتين للفيروس، البريطانية والجنوب أفريقية.