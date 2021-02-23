أعلنت الأمم المتحدة عن فرار 7 آلاف شخص من أعمال عنف متصاعدة في غربي إثيوبيا إلى السودان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «BBC عربي»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



يذكر أن إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا يشهد أزمة إنسانية كبرى بعد إصدار رئيس الوزراء آبي أحمد أوامره بشن حملة عسكرية على الإقليم في محاولة للسيطرة عليه وإزاحة جيش تحرير تيجراي من قيادة الإقليم، وتسببت تلك العملية العسكرية في نزوح أكثر من 60 ألف إثيوبي إلى السودان.



ونشرت وكالة أسوشيتدبرس تقريرا في يناير الماضي نقلا عن عدد من قادة الأحزاب الإثيوبية المعارضة، كشفت فيه أن حوالي 50 ألف شخص قتلوا خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي في تيجراي، وحذرت منظمات دولية من الأزمة الكبيرة التي يعاني منها الإقليم بسبب صعوبة إيصال المساعدات.