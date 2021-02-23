محافظ الغربية يناشد أولياء الأمور بالإرشاد عن مراكز الدورس الخصوصية لغلقها فورا

ناشد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أولياء الأمور بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم غلقه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها بتكثيف الحملات اليومية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم شن حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بمراكز وقرى الشرقية، في إطار حرص المحافظة على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الحملات أمس أسفرت عن غلق 8 مراكز دروس خصوصية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بإغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية، وأغلقت 3 مراكز بمركز ومدينة زفتي ، كما تم غلق 4 مراكز بمدينة بسيون.