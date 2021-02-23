يجتمعون كل عام ويتشاركون الاستمتاع بركوب الأمواج ولا ينقطع تواصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتبادلون الدعم النفسي لماتعرضوا له من تجارب، وشرط الانضمام هو التعرض لهجمة قرش والتحدث لديف بيرسن مؤسس المجموعة.

ويقول الأسترالي بيرسن، لفرانس برس، إن الفكرة أتته حينما كان طريح سرير المستشفى بعد هجوم لقرش ثور سحبه لقاع المحيط قبل أن يفقد الشغف في أكله، حينها التقى مصابا آخر بهجوم قرش في الغرفة المجاورة له وعلم أهمية مشاركة التجربة مع ضحايا آخرين.

ويضم النادي 400 شخص حول العالم جلهم مصابي هجمات للقروش وبعضهم ضحايا لهجمات تماسيح وكلاب وأفراس نهر ومنهم أيضا من كانت جروحه نفسية لفقدان شخص عزيز بهجوم لقرش.

ويقول كيفن يانغ، الذي خسر ابنه المراهق بهجوم لقرش إنه واجه إعصارا عاتيا في حياته بعد فقدان ابنه ولكن بطولة أصدقائه الذين لم يتخلوا عنه وصبغت دماءهم المحيط رغم صغر سنهم لا زالت ماثلة أمامه إذ يقول إنهم أصبحوا في تلك اللحظة ليسو مجرد مراهقين بل كانوا رجالا.

ويضيف يانغ، أن تأسيس المجموعة جعل لضحايا القروش من يدعمهم وفي تجربتهم إذ أن منهم من عاش عمره أسيرا لهجوم قرش مثل رابشورت الذي أصيب وعمره 13 عاما منذ الستينيات ليجد أخيرا من يشاركه رحلته مع الآثار النفسية.

ويقول بيرسن إنه بالرغم من ترابط أعضاء المجموعة إلا أن آراءهم تجاه القروش متباينة بين مؤيدي قتل القروش والمحافظون على البيئة ولكن جلهم لم يخسروا عشقهم للبحر والموج والشمس.

ويقول بيرسن، إن العام الماضي كان قاسيا بأعلى عدد هجمات قروش راح ضحيتها في أستراليا وحدها 7 قتلى لتصبح أخطر دولة من حيث هجمات القرش.

ويضيف أنهم يرجون دائما أن لا يزيد عدد أعضاء النادي فردا واحدا يقاسي تلك التجربة.