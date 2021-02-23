وحدات العناية المركزة في التشيك تعاني من ضغط شديد بسبب كورونا

قال مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء، إن الضغط على مرافق الرعاية المركزة في جمهورية التشيك يتزايد بسرعة لدرجة أن البلاد قد تطلب المساعدة من الخارج، قريبا.

وحذر نائب وزير الصحة فلاديمير سيرني، من أن أسرة العناية المركزة المتاحة لعلاج مرضى كوفيد-19 نفدت تقريبا، وقال إن النظام الصحي في البلاد لم يتعرض أبدا لمثل هذا الضغط الشديد.

وأضاف الوزير أن جمهورية التشيك بدأت مفاوضات بشأن المساعدة المحتملة من دول أخرى، لكنه ستواصل إعادة توزيع المرضى الأوائل داخل البلاد على المناطق الأقل تضررا.

وعرضت ألمانيا المجاورة استقبال تسعة، على الأقل، من مرضى العناية المركزة المصابين بكورونا.

وبالإضافة إلى تضاؤل ​​سعة المستشفيات، هناك مشكلة كبيرة أخرى تتمثل في نقص العاملين المؤهلين في مجال الرعاية الصحية.

ويتم حاليا علاج أكثر من 6500 من مرضى كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، في المستشفيات التشيكية. ومن بينهم أكثر من 1300 شخص يحتاجون إلى رعاية مركزة.

ومع تسجيل 968 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون 14 يوما، فإن جمهورية التشيك لديها الآن أعلى معدل من الإصابات في الاتحاد الأوروبي، وفقا لأحدث أرقام المقارنة للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.