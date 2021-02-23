

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل 3.85 مليون حالة إصابة، فيما بلغت أرقام التعافي المسجلة 3.4 مليون شخص.



وأظهرت البيانات الإحصائية للمراكز الإفريقية، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي أبلغت حتى الآن عن 101 ألف و600 حالة وفاة.



وكان الاتحاد الأفريقي قد أكد أن جائحة "كورونا" ليست مجرد حالة طوارئ صحية خطيرة، بل هي أيضًا أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة.



يذكر أن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.