وفد وزاري أردني يصل إلى بغداد لتفعيل مذكرات التعاون بين البلدين

قال وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز، إن وفدا وزاريا أردنيا يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وصل إلى بغداد مساء اليوم الإثنين، لاستكمال مُباحثات وخطوات تفعيل مُذكرات واتفاقات التعاون بين البلدين.

ويضم الوفد الأردني وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ووفد من القطاعين العام والخاص في الأردن.

وأجرى وزير الصناعة العراقي برفقة وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نازنيـن محمـد وسـو اجتماعا مع الوفد الوزاري الأردني، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثُنائية وعددا من القضايا المُشتركة وبرنامج الزيارة المُتفق عليه بهدف بلورة عدد من المشاريع والاتفاقات والتفاهُمات في مُختلف المجالات إلى جانب التأكيد على تعزيز الشراكة بين البلدين ومُواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الإهتمام المُشتـرك .بحسب بيان عراقي.

ومن المنتظر أن تبدأ في بغداد يوم غد الثلاثاء الاجتماعات والمباحثات الثنائية المشتركة بين وفدي البلدين لاستكمال مُباحثات وخطوات تفعيل مُذكرات وااتفاقات التعاون بين البلدين وإجراء الزيارات الميدانية لبعض المواقع الصناعية.