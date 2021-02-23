 محافظ الغربية يتابع آخر تطورات العمل بمشروع محطة إنتاج البيض - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 فبراير 2021 4:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

النتـائـج تصويت

محافظ الغربية يتابع آخر تطورات العمل بمشروع محطة إنتاج البيض

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 4:10 م

تفقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، المشروعات الإنتاجية الجارى تنفيذها بالمحافظة، والتى أشرفت على الانتهاء.

بدأت الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض، للوقوف على آخر تطورات العمل بالمشروع، حيث تفقد المحافظ عنابر تربية الدواجن البالغ عددهم عنبرين، إلى جانب 6 عنابر إنتاج بتكلفة 76 مليون جنيه، بالإضافة لعنابر الإنتاج والتي جُهزت بأحدث الماكينات الألمانية المتطورة لضمان جودة الإنتاج بمواصفات عالمية.

كما تفقد محافظ الغربية، مشروع المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة بمركز طنطا، حيث تم إنجاز الأعمال المدنية بنسبة 95%، بهدف ذبح الماشية بطريقة حديثة متطورة تهدف إلى الاستفادة المثلى منها.

ورافق المحافظ فى جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، عادل داوود رئيس حى أول طنطا، ودكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك