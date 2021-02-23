ميك جاجر يروى فيلما بصوته احتفالا بذكرى تأسيس «قاعة ألبرت» الملكية

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يؤدي الموسيقي البريطاني "ميك جاجر" الشريك المؤسس لفرقة الروك "رولينج ستونز" بصوته دور الراوي في فيلم قصير، احتفالا بالذكرى الـ 150 لإنشاء "قاعة ألبرت الملكية" في لندن.

وافتتحت الملكة فيكتوريا قاعة رويال ألبرت ، الواقعة في وسط لندن، عام 1871 ، وتستخدم للحفلات الموسيقية والعروض وحفلات توزيع الجوائز والفعاليات المدرسية.

وضمن ذلك الاحتفال، قام العاملون في القاعة بإعداد فيلم مدته 90 ثانية يحتوي على لقطات أرشيفية للعروض المميزة على مر السنين.

وبجانب اللقطات، وهي من عام 1933 حتى يومنا هذا ، يقرأ السير ميك قصيدة "للأصدقاء فقط" للشاعر ويستن هيو أودن.

وما تزال أبواب قاعة رويال ألبرت مغلقة، حيث خسرت دخلها البالغ 34 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار) وألغت أكثر من 330 عرضا في القاعة.

ستظل القاعة مغلقة في ذكرى تأسيسها في 29 آذار/مارس ، وبالتالي ستمتد احتفالاتها حتى عام 2022.