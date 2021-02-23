الأنصاري: بدء أعمال الرفع المساحي لأحد مواقع مشروع تطوير عواصم المحافظات

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطرق خلال اجتماع اليوم إلى مشروع تطوير عواصم المحافظات، لافتًا إلى أن الهيئة الهندسية تسلمت أحد مواقع المشروع وبدأت أعمال الرفع المساحي اللازمة.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الاجتماع شهد عرض التصور بشأن موقعين آخرين على رئيس الوزراء لبدء العمل فيهم قريبًا، فضلًا عن جاهزية المحافظة لموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، والمشروع القومي للطرق واشتراطات البناء الجديدة وتطبيقه بشكل تدريجي، وإصابات كورونا وجاهزية المستشفيات.

وأشار إلى أن «مدبولي» شدد خلال الاجتماع على منع تغيير نشاط الوحدات أو الجراجات في تراخيص العقارات الحالية بشكل نهائي، إضافة إلى مراجعة التراخيص الماضية؛ للتأكد من عدم وجود مخالفة.

وعن أحوال الطقس، لفت المحافظ إلى أن الفيوم لم تشهد سقوط أمطار خلال السنوات الماضية، منوهًا إلى أنها تعرضت لموجة سيول كبيرة، خلال شهر مارس العام الماضي.

وذكر أن الجهاز التنفيذي ومديرية الري تتخذ إجراءات استباقية بتخفيض مناسيب المصارف والترع، وتطهير مخرات السيول، وتوفير سيارات الكسح ومعدات الشفط، ونشر فرق طوارئ للتأكد من أمان معدات الكهرباء، وتجهيز أماكن للإيواء؛ للتعامل مع أية تداعيات نتيجة لموجة الطقس السيئ.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، مساء اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات والمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، ومتابعة الاستعدادات المختلفة، بالمحافظات لموجة الطقس السيئ.