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إيطاليا تدرس إنتاج المزيد من لقاحات كورونا محليا

امرأة تحمل قارورة صغيرة عليها ملصق "لقاح كوفيد-19" خلال صورة توضيحية من أرشيف رويترز
امرأة تحمل قارورة صغيرة عليها ملصق "لقاح كوفيد-19" خلال صورة توضيحية من أرشيف رويترز
روما - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 8:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 8:16 م

أكد الحكومة الإيطالية الجديدة رغبتها في تسريع وتيرة التطعيم ضد كوفيد- 19 ولذلك تدرس إنتاج لقاحات مضادة لكورونا محليا.

ونقلت صحيفة "لا ستامبا" اليوم الثلاثاء عن ماسيمو سكاكاباروتسي رئيس اتحاد صناعة الأدوية الإيطالي "فارمندوستريا" قوله إن الشركات الإيطالية من المحتمل أن تكون قادرة على إنتاج الأدوية المعتمدة. ومع ذلك، أوضح أن هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها، وسوف يستغرق الأمر شهورا من التحضير.

وكان الرئيس الجديد للحكومة، ماريو دراجي، أعلن أن حملة التطعيم تمثل أولوية بالنسبة له في أول بيان حكومي الأسبوع الماضي.

وتمت دعوة رئيس اتحاد صناعة الأدوية للقاء وزير التنمية الاقتصادية، جيانكارلو جورجيتي، يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن إنتاج اللقاح الوطني. وقال سكاكاباروتسي: "حتى لو وجدنا المفاعلات الحيوية اللازمة، سيستغرق الأمر من أربعة إلى ستة أشهر من لحظة تفعيلها للحصول على اللقاحات".

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