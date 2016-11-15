المحكمة العليا في نيبال تأمر بإعادة البرلمان المنحل

أعادت المحكمة العليا في نيبال، اليوم الثلاثاء، البرلمان في البلاد، في أحدث تحول في أزمة سياسية متفاقمة منذ شهور، وأثارت مخاوف من عدم الاستقرار.

وحكم رئيس المحكمة العليا بأنه من غير الدستوري أن يحل الرئيس البرلمان في ديسمبر بناء على طلب رئيس الوزراء "كيه. بي. شارما أولي"، ثم يحدد موعد إجراء انتخابات مبكرة في الربيع المقبل.

وأمرت المحكمة باستئناف دورة مجلس النواب في غضون 13 يومًا، ويعني الحكم أن الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 30 أبريل و10 مايو لن تنعقد.

ورحبت المعارضة السياسية، التي نظمت احتجاجا في الشارع للمطالبة بإعادة البرلمان، بالنبأ.

وينظر الآن إلى منصب "أولي" باعتباره في خطر أكبر، لكن مساعدي رئيس الوزراء أبلغوا وسائل الإعلام المحلية بأنه سيحترم حكم المحكمة.