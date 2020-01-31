 مستشفى العامرية العام بالإسكندرية تستقبل 3 مصابين و9 جثامين في حادث غرق مركب مريوط - بوابة الشروق
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مستشفى العامرية العام بالإسكندرية تستقبل 3 مصابين و9 جثامين في حادث غرق مركب مريوط

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 4:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 4:12 م
استقبل مستشفى العامرية العام بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة من المصابين وتسع من جثامين المتوفين في حادث غرق مركب صيد ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية ببرج العرب مساء أمس الاثنين.

وأوضح البيان الصادر، عن المستشفى أنه تم علاج اثنين من المصابين وخروجهم من المستشفى بعد تحسن حالتهم ، كما تم تحويل طفل - يبلغ من العمر أربع سنوات - إلى مستشفى فوزي معاذ للأطفال لاستكمال العلاج.

كما جاء بالبيان أن جثامين الضحايا التسعة التي تم نقلها إلى المستشفى لست إناث وثلاثة ذكور، من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وتسع سنوات.

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