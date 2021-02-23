مسؤول تايواني: نعتزم الانخراط في علاقات إيجابية متبادلة مع الصين بعد الجائحة

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تستعد تايوان لإعادة الانخراط في علاقات "إيجابية متبادلة" مع الصين في "حقبة ما بعد الجائحة"، وفقاء لما ذكره وزير شؤون البر الرئيسي الجديد، تشيو تاي سان، اليوم الثلاثاء.

جاءت تصريحات تشيو -64 عاما- خلال مؤتمر صحفي عقد بعد توليه رئاسة مجلس شؤون البر الرئيسي، وهي هيئة على مستوى وزاري تشرف على تنفيذ سياسات تايوان تجاه الصين.

وقال تشيو إنه في حقبة ما بعد "كوفيد 19"، سيعود "التفاعل عبر المضيق" مع الصين بالتأكيد.

وقال تشيو إن الرئيسة تساي إنج وين طلبت منه الاستعداد "لوضع جديد في العلاقات عبر المضيق" بما في ذلك استئناف التفاعل الاقتصادي المنتظم مع الصين.

يذكر أن تايوان لديها حكومتها المستقلة والمنتخبة ديمقراطيا، لكن بكين مع ذلك تطالب بالسيادة على الجزيرة.