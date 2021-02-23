الكويت والصين تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية



بحث وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الیوم الثلاثاء، مع عضو المكتب السیاسي للجنة المركزیة للحزب الشیوعي الصیني یانج جي تشي، تعزیز العلاقات الثنائیة، واستعرضا أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات الحیویة والمھمة وكذلك كافة التطورات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.



وأشاد الشیخ أحمد ناصر المحمد - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بالعلاقات الثنائیة وما تشھده من ازدھار وتقدم مستمر في مختلف المجالات، مثنیا على ما توصل إلیه التعاون المشترك في كافة المحافل الدولیة.



ومن جانبه، أعرب یانج جي تشي عن دعم بلاده لمسیرة العلاقات الاستراتیجیة القائمة بین البلدین في جمیع المجالات وترسیخ دعائمھا، مشیدا بما توصلت إلیه الشراكة الثنائیة في القطاعات الحیویة الاقتصادیة والإستثماریة والتجاریة من مستویات رفیعة.



كما أشاد المسؤول الصیني بحكمة دولة الكویت وإتزان سیاستھا الخارجیة وبالجھود التي تقوم بھا في ترسیخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.