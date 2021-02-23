ألمانيا تمدد الرقابة على الحدود 8 أيام

قررت ألمانيا تمديد الرقابة على المعابر الحدودية مع التشيك وولاية تيرول النمساوية حتى 3 مارس المقبل، وذلك في إطار مكافحة الطفرات الجديدة من فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه من المقرر الإبقاء على الحظر والقواعد السارية على الدخول من هاتين المنطقتين دون تغيير حتى ذلك الحين.

وكانت المفوضية الأوروبية وجهت خطاب شكوى لسفير ألمانيا للاتحاد الأوروبي في بروكسل، ميشائيل كلاوس، بشأن هذه القيود، موضحة أن العديد من اللوائح غير متناسبة أو غير مبررة.

وأضافت المفوضية في الخطاب الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "نعتقد أن هدف ألمانيا المفهوم - حماية الصحة العامة خلال الجائحة - يمكن تحقيقه من خلال تدابير أقل تقييدا".

وتتوقع المفوضية الآن الحصول على رد في غضون عشرة أيام عمل. ومن الناحية النظرية، يمكن أن تبدأ المفوضية إجراءات قانونية ضد ألمانيا، لكن هذا غير مرجح بسبب استمرار الجائحة.

وتم إرسال رسائل مماثلة إلى بلجيكا والمجر والدنمارك والسويد وفنلندا، التي لا توافق المفوضية على إجراءاتها الحدودية أيضا.

وبناء على طلب من المفوضية، يناقش الوزراء المعنيون بشؤون الاتحاد الأوروبي سويا اليوم الثلاثاء الإجراءات على الحدود الداخلية.

واعتبرت ألمانيا التشيك وسلوفاكيا وتيرول مناطق بها طفرات خطيرة لفيروس كورونا منذ 14 فبراير.

ولذلك فإن الدخول محظور مع استثناءات قليلة. ويرى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه يجب تمديد الضوابط الحدودية التي كانت مقررة في البداية لمدة عشرة أيام.

وكان زيهوفر قد رفض مؤخرا بفظاظة انتقادات المفوضية الأوروبية للإجراءات الألمانية.

وتستند بروكسل في انتقاداتها إلى اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على توصيات مشتركة للسفر داخل الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أسابيع.