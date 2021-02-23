هاليب تنسحب من بطولة قطر للتنس

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أعلنت سيمونا هاليب المصنفة الثالثة عالميا اليوم الثلاثاء انسحابها من بطولة قطر المفتوحة للتنس في الدوحة الأسبوع المقبل.

ولم تحدد هاليب، التي خسرت بمجموعتين متتاليتين أمام سيرينا وليامز في دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة الأسبوع الماضي، السبب وراء غيابها عن البطولة خلال الفترة 1-6 مارس.

وقالت هاليب في بيان "لسوء الحظ، لقد اتخذت قراري بالانسحاب من بطولة قطر المفتوحة".

وزادت: "كانت دائما واحدة من بطولاتي المفضلة، وأنا أتطلع حقا إلى العودة إلى الدوحة العام المقبل".

ومن المنتظر أن تشارك آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا والأمريكية صوفيا كينين في البطولة إلى جانب لاعبات بارزات مثل إيلينا سفيتولينا وكارولينا بليسكوفا وأرينا سبالينكا.