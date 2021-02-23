 الطاقة الروسية: انفجار خط أنابيب غاز بمقاطعة أورينبورغ وتوقف الترانزيت إلى كازاخستان - بوابة الشروق
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الطاقة الروسية: انفجار خط أنابيب غاز بمقاطعة أورينبورغ وتوقف الترانزيت إلى كازاخستان

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 12:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 12:20 م

أعلنت وزارة الطاقة الروسية توقف ترانزيت الغاز إلى كازاخستان عبر خط أنابيب غاز (سويوز) في مقاطعة أورينبورغ بسبب حدوث انفجار على الخط.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تفيد المعلومات الأولية التي نقلتها وزارة الطاقة، بحدوث انخفاض في الضغط بخط أنابيب غاز "أورينبورغ - نوفوبسكوف".

وأعلنت سلطات إقليم أورينبورغ، في وقت سابق، حدوث انفجار على خط أنابيب غاز بالمقاطعة.
وبشكل عاجل، غادر فريق الطوارئ لتحديد موقع التلف في خط أنابيب الغاز، وفي الساعة 8.49 صباحًا قطع العاملون والفنيون جزءا من الخط بهدف عملية الصيانة.

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