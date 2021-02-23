محافظ الشرقية: رئيس الوزراء تناول الموقف التنفيذي للتصالح وعدد المتقدمين في اجتماع المحافظين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تضمن الحديث حول الاستعدادات لموجة الطقس السيئ وجاهزية المحافظات والأجهزة التنفيذية، والموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري، والاشتراطات البنائية وملفات تقنين أراضي الدولة والتسهيلات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن الموقف التنفيذي للتصالح وعدد المتقدمين وسرعة أداء اللجان الفنية.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الاجتماع تناول الخطة القومية لرصف الطرق الداخلية ونسب التنفيذ، وحظر تعديل النشاط أو التصالح بشأن تغيير نشاط الجراجات، إضافة إلى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ولفت إلى أن تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة، يستهدف خلخلة الكثافة السكانية والاختناقات المرورية، ضمن عدد من المراحل بالتنسيق مع الجهات التي تمتلك وفرة في الأراضي، مشيرًا إلى مراجعة الأراضي التي تخص بعض الجهات كالإصلاح الزراعي والتابعة لوزارة الأوقاف.

وأوضح محافظ الشرقية أن الأراضي يتم عرضها على رئيس الوزراء، ثم تحدد اللجنة المشروعات والأرا ضي الصالحة لتنفيذ المبادرات، قائلًا إن مدن؛ الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح تقع ضمن المرحلة الأولى، لإنشاء تجمعات سكانية جديدة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، مساء أمس الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات والمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، ومتابعة الاستعدادات المختلفة، بالمحافظات لموجة الطقس السيئ.