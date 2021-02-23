نيابة العامرية: حادث غرق مركب بحيرة مريوط وقع بأحواض استزراع سمكي

كشفت التحقيقات الأولية، التي تجريها نيابة ثانٍ العامرية، حول حادث غرق مركب في بحيرة مريوط، بالقرب من نجع الهوارية، وأسفر عن مصرع 9 أشخاص "غرقًا" بينهم 5 أطفال، وإصابة 6 آخرين، فيما لا يزال البحث عن 5 مفقودين مستمرًا، عن أن موقع الحادث عبارة عن أحواض مزارع سمكية، بها أعمدة خشبية "غرزات" تستخدم في تثبت الشباك.

وجاءت بتقرير المعاينة التي جرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وما لحق بها من متابعات وتحريات المباحث، أن المركب الغارق يشبه "اللنش" فهو أكبر حجما قليلًا من "الفلوكة"، ومصنوع من الخشب و"الفايبر"، وبه كسر بالطول، أسفل القاع، وآخر في جانبه، وكان يستقله جميع الضحايا المنتمين لأسرة واحدة، قاصدين رحلة ترفيهية على إحدى الجزر، داخل بحيرة مريوط، وتسبب ثقل حمولتهم أثناء العودة في غرقها.

ولم يتمكن فريق النيابة العامة المكون من 4 أعضاء، من سؤال بعض المصابين الذين يمكثون في مستشفى العامرية المركزي، للتعافي، إذ تبين أن معظمهم حالتهم النفسية سيئة، ولا يستطيعون التحدث، فتم إرجاء التحقيقات لحين تماثلهم للشفاء، واستدعائهم لسرايا النيابة لسؤالهم.

وكانت النيابة العامة، صرحت بدفن جثامين الضحايا، عقب توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال مناظرتهم، مع استعجال التقارير الطبية الخاصة بالمصابين لبيان حالتهم، مع تكثيف أعمال البحث عن المفقودين، وسرعة مدها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.