 ماليزيا ترحل 1086 مواطنا من ميانمار رغم حكم محكمة بوقف أمر الترحيل مؤقتا - بوابة الشروق
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ماليزيا ترحل 1086 مواطنا من ميانمار رغم حكم محكمة بوقف أمر الترحيل مؤقتا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 4:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 4:19 م
رحلت إدارة الهجرة الماليزية، اليوم الثلاثاء، ألفا و86 مواطنًا من ميانمار رغم إصدار المحكمة العليا في كوالالمبور، صباح اليوم، أمرا بوقف ترحيل ألف و200 معتقل من ميانمار بشكل مؤقت.

وقال مدير عام الهجرة الماليزية خير الذيمي داود، في بيان، أوردته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية، إنه تم إرسال المُرَحلين إلى ميانمار على ثلاث سفن بحرية تابعة لميانمار، ولم يضم الترحيل لائجي طائفة الروهينجا.

وكان المجلس العسكري في ميانمار قد استولى على السلطة في الأول من فبراير الجاري بعد اعتقال سو تشي، ومنع انعقاد جلسات البرلمان، قائلا إن الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر نوفمبر الماضي شابتها مخالفات في عملية التصويت، معلنا عن تنظيم انتخابات جديدة في غضون عام.

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