 اندلاع حريق بعد انفجار في خط أنابيب غاز في روسيا بدون إصابات - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 فبراير 2021 8:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

اندلاع حريق بعد انفجار في خط أنابيب غاز في روسيا بدون إصابات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 8:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 8:08 م

اندلع حريق في خط لأنابيب الغاز في روسيا؛ إثر انفجار نتج عن تسرب للغاز في منطقة أورينبورج على الحدود مع كازاخستان، ولم ترد تقارير عن حدوث اصابات، وفقًا للسلطات.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة الدفاع المدني المحلية اليوم الثلاثاء أنه تم إخماد الحريق.

وتم الإعلان عن وضع كارثي في المنطقة وقطع إمدادات الغاز عن عدة قرى بشكل مؤقت.

وبحسب وزارة الطاقة، لم يصب أحد في الحادث.

أعلنت شركة تابعة لشركة غازبروم، المالكة لخط الأنابيب، أنها ستزود المتضررين بالغاز عبر خزانات متحركة. ومن المتوقع أن تستمر أعمال الإصلاح لمدة يومين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك