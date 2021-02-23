حملة مكبرة لإزالة التعديات على الشوارع الرئيسية وضبط الأسواق بسفاجا



نفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط الأسواق بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، باستمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.



وأوضحت هدي المغربي رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات لبعض المحال التجارية وإزالة 5 مخالفات إشغال وتعدٍ على حرم الطريق، حيث تم إزالة كرفان تابع لإحدى شركات النقل والرحلات في الشارع الخلفي كان قد تم وضعه في الشارع بدون تصريح.



وأشارت إلى أن الوحدة المحلية تبذل قصاري جهدها للاستمرار في تنفيذ تلك الحملات للحفاظ على الصالح العام والتصدي للمخالفين.