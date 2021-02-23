وزير الدفاع السابق يصبح رئيسا جديدا للوزراء في جورجيا

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عيٌن وزير الدفاع الجورجي السابق إيراكلي جاريباشفيلي، اليوم الاثنين، رئيسا جديدا للوزراء في البلاد خلفا لجيورجي جاخاريا الذي استقال الأسبوع الماضي.

واستقال جخاريا بعد شهرين فقط من توليه منصبه وسط أزمة سياسية داخلية متصاعدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي التي ألقت مزاعم التزوير بظلالها عليها.

وانتخب البرلمان حكومة جديدة اليوم الاثنين، بدعم من حزب الحلم الجورجي وعلى الرغم من مقاطعة من جانب المعارضة.

وقاطعت المعارضة الجورجية عمل البرلمان منذ الانتخابات التى تزعم أنه تم تزويرها.

بيد أن نواب البرلمان أبدوا مؤخرا استعدادهم لإجراء محادثات مع الحكومة لحل الأزمة.

ودعا السياسي المعارض نيكا ميليا إلى نزع فتيل الوضع، في حين كرر دعوته إلى إجراء انتخابات جديدة، وهو اقتراح رفضه الحزب الحاكم.