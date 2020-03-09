أول انخفاض للمعدل الأسبوعي لإصابات كورونا بإسبانيا عن 100 منذ شهرين

سجل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة لكل مئة ألف نسمة في إسبانيا أول تراجع له عن 100 حالة منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين أن هذا المعدل نزل عن 50 حالة في جزر البليار التي تضم جزيرة مايوركا وفي جزر الكناري.

من جانبها، أعربت رايس ماروتو، وزيرة السياحة الإسبانية، اليوم، عن تفاؤلها بإمكانية قدوم المزيد من السائحين إلى بلادها قريبا حسبما ذكرت محطة (آر تي في إي) التلفزيونية.

وتم تخفيف تدابير مكافحة كورونا بعض الشيء في بعض المدن والمناطق نظرا للتراجع الطفيف في حدة الموقف.

وأوضحت دراسة أن حملة التطعيم في إقليم كتالونيا لفتت الأنظار إليها وقد تراجع معها نسبة نزلاء دور المسنين الذين تطلبت إصابتهم بفيروس كورونا العلاج في المستشفى أو تسببت في وفاتهم، بمقدار النصف.

جاء ذلك وفقا لنتائج الدراسة التي أجرتها جامعة بوليتكنك في كتالونيا حسبما ذكرت صحيفة "لا فانكوارديا".

وتعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول تأثرا بجائحة كورونا في غرب أوروبا، ووصل عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا إلى أكثر من 15ر3 مليون شخص فيما وصلت حالات الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 إلى أكثر من 67 ألف حالة.