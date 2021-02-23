 بوتين: الجيش الروسي على استعداد لمواجهة التحديات الكبرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين: الجيش الروسي على استعداد لمواجهة التحديات الكبرى

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:02 ص

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي على استعداد دوما لمواجهة التحديات الكبرى.

وقال بوتين - في كلمة بمناسبة "عيد المدافع عن الوطن"، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء - إن العالم الحديث يتطلب اليقظة والاستعداد الدائمين للرد على أصعب التحديات، والعمل بكفاءة وحسم وفعالية.

وتابع: "ويعرف جيشنا وقواتنا البحرية كيفية القيام بذلك. نحن فخورون بقدراتهم القتالية والتدريب وامتلاكهم الكامل للمعرفة الحديثة وأسلحتهم الحديثة".

واعتبر بوتين أن "أحد الأدلة التي تؤكد تنامي قدرات القوات المسلحة الروسية، تتمثل في اهتمام جيل الشباب بقدر أكبر بالخدمة العسكرية".


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