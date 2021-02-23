 الكاظمي: الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة العراقية وإحراجها - بوابة الشروق
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الكاظمي: الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة العراقية وإحراجها

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 3:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 3:34 م

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، مشيرًا إلى أن «الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها».

وأضاف الكاظمي، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن «الأجهزة الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام»، مؤكدًا على استمرار العمليات الاستباقية ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن العمليات الاستباقية في تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره، متوجهًا بالتحية لجهود قوات العراق بكل صنوفها في ملاحقة خلايا الإرهاب.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الاثنين، سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، مشيرة إلى سقوط الصاروخين من دون وقوع إصابات.

 

 

 

 

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