الكاظمي: الصواريخ العبثية محاولة لإعاقة تقدم الحكومة العراقية وإحراجها

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، مشيرًا إلى أن «الصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها».

وأضاف الكاظمي، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن «الأجهزة الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام»، مؤكدًا على استمرار العمليات الاستباقية ضد الإرهاب.

وأشار إلى أن العمليات الاستباقية في تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره، متوجهًا بالتحية لجهود قوات العراق بكل صنوفها في ملاحقة خلايا الإرهاب.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الاثنين، سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، مشيرة إلى سقوط الصاروخين من دون وقوع إصابات.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره. ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلًا ونهارًا في ملاحقة خلايا الإرهاب. pic.twitter.com/uZ9pUY3EZF — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 23, 2021