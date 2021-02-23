القبض على إيرانيين بحوزتهما ملايين الدنانير العراقية المزيفة في السليمانية



أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية شمالي إقليمي كردستان العراق اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية الإيرانية وبحوزتهما أموال مزيفة كانا يرومان تصريفها في الأسواق المحلية في المحافظة.



وقالت المديرية، في بيان أوردته وكالة "شفق نيوز" اليوم، إنها تلقت معلومات عن شخصين بحوزتهما أموال مزيفة يريدان تصريفها في سوق مدينة السليمانية، وقد شرعت على الفور مفارز قسم شرطة الطوارئ بفتح تحقيق وتمكنت من الوصول إلى المكان المحدد.



وأشارت المديرية إلى القاء القبض على المتهمين داخل السوق، وهما من الجنسية الإيرانية، وقد ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة مقدارها سبعة ملايين فئة خمسين ألف دينار عراقي مع صك بـ10 ملايين تومان.



وأضافت أنه تم حبسهما وفق قرار قضائي مع استمرار التحقيقات معهما.